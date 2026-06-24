Il centrocampista lituano gode di una notevole stima all’interno del Torino, tuttavia una possibile offerta potrebbe decidere il suo futuro

Sebbene non sia uno dei giocatori che si sia distinto nel corso della stagione dal punto di vista realizzativo, Gineitis si è distinto all’interno della rosa granata per costante impegno e sacrificio dediti al mantenere l’equilibrio all’interno della squadra.

Il centrocampista sia con Baroni sia con D’Aversa si è confermato come titolare indiscusso della rosa, e con l’arrivo di Abate tenterà di proseguire con questa tendenza per ottenere più opportunità di crescita sul campo. Imparare da un nuovo tecnico con un’importante esperienza nel calcio giocato gli permetterà di implementare il suo livello, tuttavia possibili attenzioni da altri club potrebbero compromettere il suo futuro in granata.

Le attenzioni dagli altri club

In una recente intervista, l’agente di Gineitis ha rivelato diverse indiscrezioni che ruotano intorno al futuro del giocatore. Ha spesso definito l’importanza del centrocampista nella squadra: “Il Torino stima molto Gvidas e crede nel suo futuro. Il giocatore è cresciuto costantemente all’interno del club e viene considerato un elemento importante del progetto“. L’agente del giocatore ha inoltre rivelato che diverse squadre hanno chiesto informazioni su di lui e che una possibile offerta non verrà valutata con superficialità: “Ci sono già state manifestazioni di interesse da parte di altri club. Se dovesse arrivare una proposta interessante sia per il Torino che per Gvidas, verrà certamente valutata attentamente“.

Gineitis si prepara per la prossima stagione

Nonostante Gineitis sia un giocatore che nel corso della stagione ha collezionato un buon minutaggio, il Torino, di fronte a un’offerta ritenuta adeguata, potrebbe decidere di cederlo per realizzare una plusvalenza. Un’eventuale cessione permetterebbe al club di aumentare le risorse a disposizione per il mercato estivo. Il centrocampista lituano, tuttavia, si è detto soddisfatto della sua esperienza in granata e potrebbe anche scegliere di restare, con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita sotto la guida della nuova dirigenza tecnica.