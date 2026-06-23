Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano le numerose voci di mercato che coinvolgono diversi club di Serie A, impegnati nella ricerca di profili interessanti per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Le società stanno monitorando con attenzione diversi giocatori, con l’obiettivo di cogliere le migliori opportunità disponibili sul mercato.

Dopo essere sceso in campo con la Francia nella seconda giornata del Mondiale, Koné si è già trovato al centro di diverse voci di mercato. Al momento il suo futuro appare tutt’altro che definito, dal momento che la Roma potrebbe cederlo davanti a una possibile offerta. L’Atletico Madrid è stata la prima squadra a presentarsi alla porta dei giallorossi con un’offerta di 45 milioni, tuttavia sembra essere più complicata la trattativa diretta con il giocatore. Il centrocampista sogna di approdare in Premier League, dal momento che l’Arsenal sembra aver trovato una giusta intesa con il suo entourage. Nei prossimi giorni proseguiranno le trattative, ma al momento resta in dubbio la sua permanenza a Roma.

La Juventus continua la ricerca per un portiere

La Juventus in vista della prossima stagione è in cerca di un portiere che possa garantire più sicurezza al reparto. Al momento, il primo nome seguito è quello di Carnesecchi: il giocatore è stato a lungo monitorato nell’ultimo periodo ma l’Atalanta sembra non voler privarsi di uno dei suoi leader davanti a un’offerta sotto i 50 milioni. Vista l’incertezza sul futuro di Nico Paz, il Como si è messo al lavoro per valutare la possibilità di acquisire possibili sostituti. Luis Milla è il centrocampista del Getafe che sembra essere sulla buona strada per arrivare tra i lariani, proprio come Kaiki, il difensore già seguito a gennaio che potrebbe arrivare a Como a titolo definitivo.

Zappa conteso in Serie A

Oltre alle big del calcio italiano, anche altre squadre si stanno mettendo al lavoro per intavolare trattative da proseguire con l’inizio del mercato. Al momento, l’attenzione di diverse squadre sembra essere su Zappa, l’esterno di proprietà del Cagliari. Il classe 1999 vista la sua duttilità in campo è già stato monitorato da diverse società come quella del Sassuolo, tuttavia negli ultimi giorni anche il Monza sembra essersi aggiunto alle contendenti che tenteranno di ottenere il giocatore per la prossima stagione.