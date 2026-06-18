Nelle ultime ore si è registrato un interesse da parte della Roma per il giovane portiere dello Spezia e della nazionale Under 21

Sul giovane portiere classe 2008, Diego Mascardi, è piombata nelle ultime ore anche la Roma. La società giallorossa ha chiesto infatti informazioni sull’estremo difensore dello Spezia, al quale il Torino è interessato da tempo. Si amplia, dunque, la lista degli estimatori di Mascardi che rimane un obiettivo concreto del Torino che, ora, deve fare occhio alla concorrenza. La trattativa tra Torino e Spezia per l’acquisto del giovane portiere vede una distanza sulle cifre: lo Spezia vorrebbe ricavare 2,5 milioni di Euro dalla cessione di Mascardi mentre il Torino avrebbe offerto una cifra che si aggira intorno ai 1,5 milioni di Euro. Un gap che non sembra essere incolmabile considerando anche la volontà del ragazzo che sembra essere propenso a una nuova avventura e, dunque, l’accordo può essere trovato nei prossimi giorni.

Il discorso sui portieri

Tuttavia, la trattativa che vede protagonista l’estremo difensore dello Spezia non esclude i discorsi legati alla ricerca del primo portiere, in quanto Mascardi rappresenta un investimento per il futuro. Infatti, i sondaggi fatti su Falcone, Montipò e, per ultimo, Ravaglia non interferiscono con il discorso legato a Mascardi poiché questi nomi sono stati individuati come possibili portieri titolari del Torino.

La stagione appena conclusa ha evidenziato grandi lacune difensive del Torino (i 63 gol subiti, e non solo, ne sono la prova) che hanno portato inevitabili considerazioni da parte della società che, ora, si guarda intorno. Con Franco Israel in uscita e Alberto Paleari verosimilmente il secondo portiere della prossima stagione, è iniziato il casting per il portiere titolare e i 3 nomi sopraelencati rappresentano quelli ritenuti idonei a ricoprire tale ruolo. Dunque, nei prossimi giorni si potranno osservare possibili risvolti di queste situazioni in modo da regalare ad Abate il primo acquisto granata.