Calciomercato Torino / Petrachi è alla ricerca di un nuovo titolare tra i pali: sondaggio per il portiere del Bologna

Gianluca Petrachi è alla ricerca di un nuovo portiere titolare per il Torino: tra i nomi presenti nella lista del ds, oltre a Wladimiro Falcone del Lecce e Lorenzo Montipò del Verona, c’è anche Federico Ravaglia del Bologna. Nonostante non fosse il titolare della formazione emiliano, nell’ultima stagione Ravaglia è riuscito comunque a ritagliarsi parecchio spazio collezionando 17 presenze in campionato (quasi la metà delle totali), 1 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa italiano e 5 in Europa League.

Calciomercato Torino: idea Ravaglia

Al Bologna, complice anche il cambio in panchina con l’arrivo di Domenico Tedesco al posto di Vincenzo Italiano, non sembra però destinato ad avere molto spazio in futuro e per questo potrebbe cambiare squadra. Ravaglia, al momento, non è la prima opzione per il Torino, ma la trattativa potrebbe decollare se non dovessero esserci passi avanti con il Lecce per Falcone o per altri portieri.

Nel caso in cui Petrachi dovesse decidere di imbastire una vera e propria trattativa con il Bologna per Ravaglia, la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto (il portiere rossoblù ha una valutazione di circa 2 milioni).