Calciomercato Torino / L’attaccante lascia definitivamente i granata per 1,4 milioni: il diritto di riscatto era inizialmente fissato a 2,2 milioni

Demba Seck sta per lasciare a titolo definitivo il Torino. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma la società ha accettato l’offerta del Partizan Belgrado di 1,4 milioni più il 15% sulla futura rivendita. Seck si è trasferito in Serbia la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 2,2 milioni e nell’ultimo campionato ha disputato 30 partite, segnando 6 gol e fornendo 7 assist: un rendimento che ha convinto la dirigenza del Partizan ad acquistarlo, anche se a prezzo scontato.

Calciomercato Torino: Seck al Partizan Belgrado

Seck (che non rientrava più nei piani della società granata) è stato uno dei tanti ex Spal che l’ex dt Davide Vagnati ha portato a Torino, pagandolo 3,6 milioni. L’attaccante senegalese in granata non ha però mai reso e con la tifoseria si era anche creata una spaccatura per via delle gravi vicissitudine extra campo che lo hanno riguardato. Ora la parentesi in granata è giunta al capolinea.