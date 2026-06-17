Il Torino continua a seguire Lorenzo Amatucci: il centrocampista, di proprietà della Fiorentina, è tra gli obiettivi
Il Torino continua a seguire con grande interesse Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 di proprietà della Fiorentina che ritornerà a Firenze dopo la fine del prestito al Las Palmas. Il giovane, dopo l’esperienza nella seconda lega spagnola, nonostante l’elevato utilizzo, non è stato riscattato. E su di lui non c’è soltanto il Torino.
La situazione attuale
I granata continuano ad essere interessati al giovane, classe 2004, che Gianluca Petrachi conosce dai tempi in cui era direttore sportivo della Salernitana. Inoltre, l’arrivo del giovane centrocampista sarebbe gradito anche da Abate, che spera avere al più presto la rosa completa a sua disposizione, per poter iniziare a lavorare in vista della prossima stagione.
La situazione su Amatucci al momento rimane invariata, anche se nei prossimi giorni sono in programma nuovi contatti con l’entourage del giocatore per conoscere la disponibilità del calciatore, fermo restando la volontà del club granata di chiudere il prima possibile anche con la Fiorentina.
Obiettivo Toro italiano
Un’operazione che andrebbe nella doppia direzione di ringiovanimento della rosa ma pure “italianizzazione” della squadra, che soprattutto negli ultimi 2-3 anni ha accolto calciatori di diverse nazionalità perdendo però lo zoccolo duro italiano che ora Petrachi vorrebbe ricreare.