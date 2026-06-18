I discorsi tra Duvan Zapata e Il Torino riguardo il rinnovo del colombiano sono ancora in corso ma l’intesa sembra vicina

La storia tra Duvan Zapata e il Torino sembra essere destinata a continuare con il capitano granata disposto a ridursi l’ingaggio. Al termine di una stagione complicata viziata dal recupero dal grave infortunio subito e da una stagione altrettanto difficile del Torino, il centravanti colombiano e la società granata hanno riaperto i colloqui per il rinnovo contrattuale. Duvan Zapata ha un contratto che lo lega al Torino fino al 2027 e, attualmente, percepisce 2,5 milioni di Euro netti a stagione a cui l’attaccante, propenso a rimanere in granata, sembra poter rinunciare. Il ds Petrachi è, infatti, a lavoro per ridurre il monte ingaggi della rosa e quello del colombiano rappresenta uno dei più importanti.

Zapata-Torino, si prosegue insieme

Dopo 3 stagioni in granata, condite da 18 gol e 5 assist e un grave infortunio di mezzo, il colombiano e la società granata sono orientati a proseguir insieme per la quarta stagione. Una storia iniziata nel migliore dei modi nel 23/24 in cui Zapata, arrivato al Torino al termine del mercato estivo, sigla 12 gol e 4 assist in campionato guadagnandosi l’amore del popolo granata. La stagione successiva parte bene con 3 gol in 7 gare, ma deve fare i conti con il grave infortunio al ginocchio che lo tiene fuori per tutta la stagione. Nel 25/26 il colombiano fatica a trovare minuti e recuperare la forma e solo nel finale di stagione si riscatta con ottime prestazioni. Un finale positivo che hanno portato le parti a voler proseguire insieme, consapevoli dell’età e della condizione fisica del giocatore ma, soprattutto, della leadership. Il nuovo accordo prevede il prolungamento del contratto fino al 2028 con l’alto ingaggio che verrebbe spalmato nei due anni. In questo modo, il Torino eviterebbe di iniziare la nuova stagione con un giocatore in scadenza.