Il difensore del Torino è uno dei profili seguiti dalla squadra campana che cercherà di rinforzare la rosa per la prossima stagione

Nel corso della passata stagione, il Torino ha mandato diversi giovani in prestito per permettere loro di accumulare esperienza in categorie inferiori.

Tra questi figura anche Dembélé, che dopo aver disputato la prima parte di stagione in maglia granata è stato ceduto in prestito al Mantova. Con il club lombardo, il difensore ha giocato la seconda parte dell’annata, mettendosi in evidenza per alcune buone prestazioni difensive, pur senza riuscire a incidere nella fase offensiva: per lui, infatti, non sono arrivati né gol né assist. È ora previsto il suo rientro a Torino, ma la sua permanenza in granata non è affatto scontata, nonostante le possibili esigenze della rosa nel reparto difensivo.

L’Avellino punta Dembélé

Il futuro di Dembélé, dopo il rientro a Torino, potrebbe comunque essere ancora legato alla Serie B. Sul difensore francese, infatti, nelle ultime settimane sarebbe emerso l’interesse dell’Avellino, formazione che ha chiuso il campionato nella parte sinistra della classifica. Nel prossimo ritiro estivo, Abate e il suo staff avranno l’opportunità di valutare da vicino tutti i giocatori a disposizione, ma non è escluso che, in base alle indicazioni tecniche, il centrale possa nuovamente partire in prestito. Al momento il club campano non avrebbe ancora formulato un’offerta ufficiale, ma l’interesse nei confronti del giocatore appare concreto, con possibili sviluppi per pianificare il suo futuro.