Il centrocampista ha accettato di ritornare in Spagna e ha scelto il Deportivo, si attende il sì della Fiorentina

Notizia delle ultime ore l’affare in chiusura per Lorenzo Amatucci. Il centrocampista classe 2004 di proprietà della Fiorentina e reduce dal prestito terminato con il Las Palmas è sul taccuino del direttore tecnico granata Gianluca Petrachi da diverso tempo, ma l’operazione che l’avrebbe dovuto portare a vestire la maglia del Torino sembrerebbe essere ormai irrealizzabile e Amatucci ha già trovato la sua prossima destinazione.

È di nuovo Spagna

Amatucci è pronto ad una nuova esperienza spagnola, questa volta però ha scelto di alzare il livello e trasferirsi in una squadra di Liga. Nello specifico è il Deportivo La Coruña che sarebbe pronto ad affondare il colpo Amatucci, che firmerebbe un contratto quadriennale fino a 2030. Per lui il Deportivo è pronto a spendere una cifra intorno ai 4 milioni di euro, ma si attende ancora l’ok della Fiorentina che sta valutando tutte le opzioni prima di confermare l’uscita di Amatucci direzione Spagna.

Quanto al Torino, sfumata la pista Amatucci continuano i sondaggi di Petrachi sulle altre piste ancora in ballo, come quella di Oristanio, primo colpo in chiusura per la trequarti.