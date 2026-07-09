Calciomercato Torino / Adesso è ufficiale: dal Venezia arriva il centrocampista centrale classe 2002 Gaetano Oristanio
Dopo le visite mediche ecco l’ufficialità. Il Torino ha un nuovo rinforzo a centrocampo e si tratta del classe 2002 Gaetano Oristanio. Ufficiale: è un nuovo giocatore del Torino e arriva dal Venezia in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Lo ha comunicato il Torino tramite i propri canali ufficiali. Il centrocampista viene dal settore giovanile dell’Inter e nelle ultime stagioni ha militato stabilmente in Serie A con Cagliari, Venezia e Parma.
Quanto costa la maglietta?
che sia rotto nn lo so, spero che le visite mediche siano state fatte con attenzione. Al contrario direi che nel 3-4-2 sulla destra dietro una punta puo’ rientrare sul mancino e fare bene. Se poi sara’ scarso lo dira’ il campo. Dietro, oltre al portiere, servono disperatamente due braccetti,… Leggi il resto »
Allora domenica tutti al Fila a vedere questo fior di campioncino insieme a Pellegri e ad una stampella a testa!