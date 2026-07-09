Calciomercato Torino / Adesso è ufficiale: dal Venezia arriva il centrocampista centrale classe 2002 Gaetano Oristanio

Dopo le visite mediche ecco l’ufficialità. Il Torino ha un nuovo rinforzo a centrocampo e si tratta del classe 2002 Gaetano Oristanio. Ufficiale: è un nuovo giocatore del Torino e arriva dal Venezia in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Lo ha comunicato il Torino tramite i propri canali ufficiali. Il centrocampista viene dal settore giovanile dell’Inter e nelle ultime stagioni ha militato stabilmente in Serie A con Cagliari, Venezia e Parma.