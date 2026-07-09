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Calciomercato Torino / Adesso è ufficiale: dal Venezia arriva il centrocampista centrale classe 2002 Gaetano Oristanio

Dopo le visite mediche ecco l’ufficialità. Il Torino ha un nuovo rinforzo a centrocampo e si tratta del classe 2002 Gaetano Oristanio. Ufficiale: è un nuovo giocatore del Torino e arriva dal Venezia in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Lo ha comunicato il Torino tramite i propri canali ufficiali. Il centrocampista viene dal settore giovanile dell’Inter e nelle ultime stagioni ha militato stabilmente in Serie A con Cagliari, Venezia e Parma.

Gaetano Oristanio, Venezia
Gaetano Oristanio, Venezia – www.toro.it
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ultimo aggiornamento: 09-07-2026

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8 Commenti
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Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
12 minuti fa

Quanto costa la maglietta?

andrepinga
andrepinga
35 minuti fa

che sia rotto nn lo so, spero che le visite mediche siano state fatte con attenzione. Al contrario direi che nel 3-4-2 sulla destra dietro una punta puo’ rientrare sul mancino e fare bene. Se poi sara’ scarso lo dira’ il campo. Dietro, oltre al portiere, servono disperatamente due braccetti,… Leggi il resto »

Andrea63
Andrea63
36 minuti fa

Allora domenica tutti al Fila a vedere questo fior di campioncino insieme a Pellegri e ad una stampella a testa!

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