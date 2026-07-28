Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il Torino sarebbe interessato a Kian Fitz-Jim, centrocampista olandese dell’Ajax

Dopo gli acquisti di Comert e Comuzzo in difesa, in attesa della chiusura del discorso portiere, il Torino si muove anche a centrocampo. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Il Torino sarebbe interessato a Kian Fitz-Jim, centrocampista olandese classe 2003 dell’Ajax. La società granata è alla ricerca di un tassello per rinforzare il centrocampo granata e il mediano scuola Ajax è l’ultimo nome finito nel taccuino del direttore Petrachi. La trattativa sembrerebbe in fase avanzata nonostante l’interesse del Porto che, negli ultimi giorni, avrebbe manifestato interesse nel giocatore.

Un centrocampo che ha bisogno di un rinforzo

Fatta la difesa e considerato il lavoro che c’è ancora da fare sugli esterni, in mezzo al campo il Toro ha bisogno di un rinforzo. Infatti, nonostante numericamente sia al completo, a livello di possibilità di impiego la situazione è diversa. Abate non può infatti contare su Anjorin, alle prese con un altro infortunio, e su Ilic il cui futuro appare sempre più lontano da Torino.