Il classe 2008 lascia i ciociari e arriva al Torino, si aggregherà alla Primavera del tecnico Francesco Baldini

Altro innesto da parte del Torino, si tratta questa volta di Lorenzo Befani, classe 2008 del Frosinone che avrebbe firmato in giornata il contratto che lo lega ai granata in maniera ufficiale e definitiva. Befani è un’ala destra, ma duttile e pronto a giocare anche sulla corsia opposta, di piede destro. Buone qualità aerobiche e atletiche, con una fisicità notevole di 185 centimetri di altezza. Un altro innesto interessante per i torelli che si preparano ad affrontare un campionato di Primavera 1 che si spera possa essere più tranquillo e ambizioso rispetto a quello passato.