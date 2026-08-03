Il Mantova, dopo aver avuto Dembele in prestito nella scorsa stagione, vorrebbe riprenderlo, avviati contatti tra le due società

Archiviata con successo la prima amichevole di agosto, con il successo per 0-1 a Burnley, è il momento di ritornare al mercato, soprattutto quello in uscita. Il Torino, dopo aver chiuso tre colpi nella scorsa settimana, ora guarda anche alle cessioni e nelle ultime ore il Mantova si è rifatto avanti per Ali Dembele. L’ esterno granata, nella sfida con il Burnley, è stato schierato titolare, offrendo una buona prestazione, su un passaggio vincente di Njie.

Il Mantova lavora per il suo ritorno

Dembele, dopo sei mesi non facili a Torino, a gennaio era stato mandato in prestito a Mantova, per trovare più spazio e per rilanciarsi. La sua breve esperienza in Serie B è sta positiva, con il classe 2004 che ha trovato il suo spazio, giocando sia come quinto di centrocampo, ma anche come braccetto nella difesa a tre. Ora, con la concorrenza e il ritorno di Pedersen, lo spazio del classe 2004 verrà ridotto e non è da escludere che il Toro possa nuovamente cederlo, magari sempre in prestito, per dargli un’altra occasione di crescita e valutarlo nuovamente la prossima stagione.