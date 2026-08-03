Ecco quali sono le principali trattative di calciomercato delle ultime 24 ore che hanno coinvolto i club di Serie A

Con il calciomercato appena entrato nel suo periodo conclusivo ed infuocato (l’ultimo mese), continuano le trattative delle squadre di Serie A, con l’obiettivo di rafforzarsi in vista dell’avvio del campionato previsto per fine agosto.

L’Inter, dopo la mancata chiusura della trattativa per Palestra, che ha visto il giovane esterno italiano migrare in Inghilterra al Chelsea, è alla ricerca di un nuovo interprete per il ruolo di esterno destro, con il buco lasciato da Dumfries su quella fascia. Il nome che sta tornando popolare tra le piste seguite dai nerazzurri è quello di Moussa Diaby, esterno ex PSG e Aston Villa, di proprietà dell’Al-Ittihad. Il classe ’99 era già finito nel mirino dell’Inter a gennaio e l’ingaggio elevato richiesto dal giocatore rappresenta tutt’ora l’ostacolo primario. Le caratteristiche di Diaby non sono propriamente quelle di un esterno a tutta fascia, ma potrebbe comunque rappresentare una sorpresa nel campionato italiano.

Scalvini-Premier League, la Roma cede un esterno

Un’alta voce di mercato importante delle ultime ore è l’interessamento da parte del Newcastle per Giorgio Scalvini, difensore italiano dell’Atalanta e già da tempo nel giro della nazionale maggiore italiana. Attualmente manca una proposta ufficiale dei bianconeri, ma non è da escludere che il mese di Agosto possa portare ulteriori sviluppi su questa pista. La Roma, invece, ha ormai ultimato i dettagli per la cessione di Angeliño, il quale si trasferirà al Depor. L’operazione verrà effettuata con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro, con il calciatore spagnolo che raggiungerà la sua nuova squadra a Firenze, dove giovedì verrà sfidata in amichevole la Fiorentina, e proprio nel capoluogo toscano svolgerà le visite mediche.

Fiorentina, Parma e Napoli

La stessa Fiorentina lavora intanto in entrata ed è pronta all’ufficializzazione del suo nuovo acquisto: Joao Mario. Il difensore portoghese arriva dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto, con 1 milione di euro che verranno immediatamente versati nelle casse bianconere ed eventuali 9 milioni aggiuntivi per il riscatto a fine stagione. Nella giornata di oggi, Joao Mario ha svolto le visite mediche a Firenze. Il Napoli non ha alla fine ultimato l’uscita di Lindstrom direzione Schalke 04. Seppur il calciatore danese avesse già svolto le visite mediche e i partenopei avessero già inviato i documenti da firmare alla società tedesca, quest’ultima avrebbe cambiato idea in seguito ad alcuni cambiamenti all’accordo verbale fatti dal Napoli. Il Parma si prepara invece alla definitiva separazione con il proprio portiere Zion Suzuki. Nonostante la folta concorrenza è il PSG a mantenere la leadership nella corsa al portiere giapponese, con l’offerta da 28 milioni di euro più bonus che rimane la più alta fino ad ora ricevuta dagli emiliani.