Dopo gli acquisti la società granata programma il mercato in uscita: ecco chi sono i giocatori a rischio cessione

L’ultima settimana di calciomercato ha riservato al Torino e ai suoi tifosi parecchie novità, nello specifico si fa riferimento ai 3 nuovi acquisti ufficializzati tra mercoledì e venerdì scorso, ovvero quelli di Comert, Comuzzo e Fitz-Jim. I tre giocatori sono già stati utilizzati da Ignazio Abate nella partita di domenica pomeriggio contro il Burnley e oltre a loro si attendono altri nuovi innesti tra cui il portiere titolare per la nuova stagione. Nonostante ciò il Torino deve necessariamente pensare anche al mercato in uscita, che ha visto per ora ben poche operazioni concludersi positivamente.

Ecco chi rischia la cessione

I giocatori che più sono a rischio di lasciare il Torino sono diversi: c’è Gineitis che non è imprescindibile per Abate ed è stato contattato dal Celtic, che sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale, con il calciatore che gradirebbe la destinazione; c’è Biraghi, che nonostante stia giocando parecchio con Abate partiva dal margine del progetto a inizio luglio; Dembelé rientra nella lista, indipendentemente dal gol contro il Burnley rimane indietro rispetto al resto del gruppo per quanto dimostrato in questi anni; da non dimenticarsi di Pellegri, che ancora sta lavorando a parte e il Toro vorrebbe vendere; Ilic è chiaramente pronto a un qualunque trasferimento, ma attualmente scarseggiando le offerenti; infine c’è Adams, che non è ovviamente un esubero, ma ha il contratto in scadenza nel 2027 e potrebbe permette un’importantissima plusvalenza al club. Oltre ad Adams dubbi sulla posizione di Kulenovic, in gol più volte durante le recenti amichevoli estive, ma facente parte di un reparto a dir poco affollato. In bilico anche Bianay Balcot dopo un ritiro abbastanza anonimo.

Un mercato senza cessioni illustri?

Quella di quest’estate potrebbe essere una delle prime sessioni di calciomercato del Torino senza cessioni riguardanti pilastri della rosa: attualmente l’unico a rischio è Adams, ma se due o tre delle altre operazioni sopra citate dovessero andare in porto non è da escludere che lo scozzese rimanga a Torino e che si lavori per il suo rinnovo contrattuale.

Inoltre, è bene ricordare come diversi giovani siano stati valutati in ritiro da Abate e alcuni di essi potrebbero seguentemente partire in prestito per accrescere il proprio bagaglio di esperienze: tra questi Carrascosa e Pellini.