Ecco quali sono le principali trattive di calciomercato delle squadre di Serie A di oggi, martedì 4 agosto 2026

Il mercato avanza e come è normale che sia, crescono le trattative di mercato, con le squadre si Serie A alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. La Roma, dopo aver chiuso nella scorsa settimana la questione difensore centrale ora è alla ricerca di un esterno. Con la partenza di Celik i giallorossi sono scoperti, ma sembra che la squadra della capitale abbia scelto il suo sostituto: Givairo Read. La Roma infatti continua i contatti con il Feyenoord ed è arrivata ad offrire 25 milioni più tre di bonus. Restano comunque monitorati anche Fresneda e Molina, con l’argentino che sarebbe l’alternativa qualora l’affare Read saltasse.

Colpi in arrivo per il Cagliari

La squadra sarda, alle prese con la questione Sebastiano Esposito, resta attiva sul mercato in entrata, con l’arrivo di Daniel Maldini che è praticamente cosa fatta. Il trequartista è in arrivo dall’Atalanta in prestito oneroso, con riscatto fissato a 8 milioni, con l’obbligo che sarà legato in base ai risultati ottenuti dal giocatore. Per l’attacco invece, si avvicina Kevin Carlos, attaccante del Nizza, mentre sugli esterni piace Floriani Mussolini della Lazio.

Como e Fiorentina

Il Como, dopo settimane di trattative con il Chelsea ha finalmente trovato il nuovo leader difensivo, con Trevoh Chalobah che è pronto a diventare un nuovo giocatore dei lariani. L’accordo si basa su 30 milioni fissi più tre di bonus, con il centrale inglese che tra domani e giovedì sarà in Italia per le visite mediche. La Fiorentina invece lavora due fronti, uno relativo al mercato in entrata, mentre l’altro su quello in uscita. Per quanto riguarda l’affare Mastantuono, c’è ancora distanza con il Real Madrid, che per far andare in porto l’affare dovrà sostenere un parte importante dell’ingaggio dell’argentino. Sull’altro fronte invece la Fiorentina cerca di trattenere Kean, corteggiato da diversi club, tra cui il Como, che nei prossimi giorni potrebbe tornare sul bomber della viola.