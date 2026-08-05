Carriera e caratteristiche di Batista Mendy, centrocampista francese in forza al Trabzonspor, che piace al Torino

Il Torino, nelle ultime ore è tornato a pensare al centrocampo, con l’obiettivo di rinforzarsi per la prossima stagione. Nelle ultime ore i granata hanno iniziare ad osservare Batista Mendy, centrocampista del Trabzonspor ai margini del progetto e in scadenza nel 2027. Mendy, classe 2000, è nato in Francia, ma ha la doppia nazionalità, sia quella francese sia quella della Guinea-Bissau.

La sua carriera

Il centrocampista, ha mosso i primi passi della sua carriera in Francia, iniziando nel 2015 presso il Saint-Nazaire AF Jugend, per poi passare al Nantes, in cui ha giocato nelle giovanili. Proprio questo club è stato fondamentale nella crescita di Mendy, con il francese che ha iniziato dalla squadra Under 17 fino ad arrivare, nel 2019, alla prima squadra. Da lì, il passaggio all’Angers, rimanendo sempre in patria, fino al 2023, con il passaggio ai turchi del Trabzonspor. Nella scorsa stagione il prestito il Spagna al Siviglia, con il giocatore che però al termine dell’esperienza non è stato riscattato, tornando in Turchia.

La scorsa stagione e le sue caratteristiche

Nella scorsa stagione in cui ha vestito la maglia del Siviglia, Mendy ha giocato ben 27 partite nella Liga spagnola, venendo schierato 19 volte titolare e subentrando altre otto volte. Contando anche le Coppe, con il Siviglia Mendy ha collezionato 30 presenze con un gol segnato, nella partita vinta per 4-0 con il Real Oviedo. Mendy, può giocare sia da mediano sia da centrocampista centrale, sfruttando soprattutto la sua altezza, ben 191 centimetri, che gli permette di vincere i duelli aerei e di essere pericoloso su palla inattiva. Il francese inoltre è anche abile nel recupero della sfera, aiutando soprattutto nella prima costruzione del gioco.