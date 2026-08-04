Nelle ultime ore, secondo il media turco Ajansspor, il Torino si sarebbe interessato a Batista Mendy del Trabzonspor

Il Torino con l’avanzare del mercato continua a cercare nuovi innesti per il centrocampo, con i granata che nelle ultime ore avrebbero messo gli occhi su Batista Mendy. Il centrocampista, francese classe 2000, milita nel Trabzonspor, in Turchia. La notizia dell’interesse dei granata è circolata dal media turco Ajansspor, secondo cui oltre al Torino ci sarebbero sul mediano anche il Werder Brema e Villareal. Al momento non ci sono ancora state offerte dai granata, che qualora volessero andare a fondo per Mendy dovranno pensare ad un acquisto a titolo definitivo, visto che il giocatore andrà in scadenza con il Trabzonspor nel 2027. Il club turco, che ha messo Mendy ai margini del progetto, ha bisogno di venderlo, altrimenti lo perderà a zero la prossima estate.