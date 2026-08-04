Alla Roma piace l’esterno del Torino, ma i granata almeno di offerte irrinunciabili non lo lasceranno partire

Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare notizie in merito all’interesse della Roma per l’esterno del Torino Alessio Cacciamani. La Roma al momento sta seguendo diverse piste per la fascia, ma a Gasperini piace particolarmente il classe 2007 granata e vorrebbe portarlo a Roma per la prossima stagione. Il Torino fino ad ora sembra intenzionato ad alzare il muro, blindando il giocatore almeno per la prossima stagione.

La freccia di Abate

Cacciamani, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Juve Stabia, è stato allenato da Abate, con cui è cresciuto molto. Ora entrambi si sono ritrovati al Toro, con il club che spera che il giovane possa continuare il suo percorso di crescita, stimolato dal suo allenatore. Nelle prime uscite Cacciamani ha già dimostrato di essere un’ottimo esterno, nonostante le giovane età. Anche nell’ultima partita, con la , il classe 2007 ha giocato una partita ottima, caratterizzata dalle continue sgroppate sulla fascia, in cui spesso è stato imprendibile.

Il Toro non deve fare l’errore di venderlo ora

I granata al momento vogliono far crescere Cacciamani, che è pronto ad avere la sua occasione sulla fascia del Torino. Dopo alcuni anni non facili, soprattutto in seguito all’addio di Bellanova, il Torino sembra finalmente aver trovato un giocatore completo sugli esterni, che nonostante la giovane età appare molto maturo nelle scelte e nei tempi di gioco. Cacciamani arriva dalla Serie B ed è molto giovane, pronto per la sua prima stagione da protagonista in Serie A. Il Torino al momento vuole tenerlo, considerando sia la giovane età e sia il suo valore, che al termine della prossima stagione potrebbe crescere di molto, garantendo ai granata offerte diverse rispetto a quelle ricevute ora dai giallorossi.