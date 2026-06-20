L’ex attaccante della Fiorentina sembra essere prossimo a tornare a competere nel campionato argentino: Simeone resta vicino al Torino

L’accordo per la cessione a titolo definitivo di Lucas Beltran dalla Fiorentina al River Plate potrebbe avere ripercussioni indirette anche sul futuro di Giovanni Simeone. Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, il River Plate, alla ricerca di un attaccante, avrebbe trovato l’accordo con la società viola per l’acquisto del centravanti argentino. Questo può rappresentare una buona notizia per i tifosi del Toro, intimoriti dalle voci di mercato su Simeone. Una mossa che, inevitabilmente, raffredda le voci relative a un possibile interesse per Simeone. Il Cholito è stato accostato nelle scorse settimane al River e alcune sue parole hanno seminato preoccupazione tra i tifosi, ma l’imminente approdo di Beltran può essere un sospiro di sollievo per il popolo granata.

Simeone-River, una trattativa di per se complicata

Tuttavia, è giusto sottolineare come un eventuale trasferimento di Simeone al River sarebbe risultato complicato a prescindere dall’arrivo di Beltran. Innanzitutto per una questione economica: il Torino non è intenzionato a svendere il giocatore, nonché il capocannoniere della squadra, sul quale punta fortemente per la prossima stagione. Infatti, dopo una grande stagione in cui Simeone ha realizzato 11 gol, il Cholito è ritenuto uno degli elementi attorno ai quali costruire il nuovo Torino di Abate. Anche per questo motivo la società non sembra intenzionata a prendere in considerazione offerte.

L’acquisto sempre più probabile di Beltran da parte del River contribuisce, dunque, ad allontanare ulteriormente questo scenario.