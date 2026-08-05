Ecco quali sono le principali trattive di calciomercato delle squadre di Serie A di oggi, mercoledì 5 agosto

Con il calciomercato appena entrato nel suo periodo conclusivo ed infuocato (l’ultimo mese), continuano le trattative delle squadre di Serie A, con l’obiettivo di rafforzarsi in vista dell’avvio del campionato previsto per fine agosto.

La Roma prosegue la sua lunga ricerca a un nuovo nome che possa andare a prendere le redini della fascia destra giallorossa, dopo i numerosi tentativi fatti per portare nella capitale Givairo Read del Feyenoord, per il quale la Roma avrebbe offerto ben 25 milioni di euro più 3 di bonus, la trattativa è definitivamente sfumata e i giallorossi si sarebbero gettati a capofitto nell’operazione Nahuel Molina, terzino dell’Atletico Madrid per il quale la Roma dovrebbe spendere circa 17 milioni di euro. L’argentino è un profilo gradito a Gasperini fin dai tempi della sua esperienza a Bergamo e a breve verranno programmate visite mediche e firma del contratto.

Juventus in entrata e uscita, intanto l’Atalanta…

La Juventus, dopo aver acquistato Kolo Muani per l’attacco, continua a lavorare per rafforzare il proprio parco attaccanti e non molla la pista Zirkzee. Il Manchester United sembrerebbe aver già dato il proprio benestare per il prestito dell’olandese che potrebbe presto diventare un nuovo giocatore bianconero, con l’attacco di Luciano Spalletti che inizierebbe a rappresentare un vero e proprio pericolo per le avversarie in Serie A. L’Atalanta, invece, dopo aver ceduto Djimsiti, è pronta a rimpiazzare l’albanese e avrebbe messo nel mirino Kristensen dell’Udinese, nonostante piaccia molto anche Todibo del West-Ham, per il quale però vi è una richiesta ben più alta dal punto di vista dell’ingaggio.

Fiorentina e il duello Genoa-Lazio

La Fiorentina ha chiuso un’altra operazione di altissimo livello, quella per Franco Mastantuono. Il centrocampista del Real Madrid è pronto a trasferirsi in prestito secco alla Viola, con i blancos che contribuiranno al pagamento dello stipendio del centrocampista. Nel frattempo la Fiorentina è protagonista anche della sfida tra Genoa e Lazio, che si sfidano per raggiungere il loro prossimo obiettivo di calciomercato, ovvero Roberto Piccoli. In caso di permanenza a Firenze di Moise Kean, la società toscana potrebbe aprire al prestito dell’ex Atalanta e sia i rossoblù che i biancocelesti sono molto interessati al classe 2001. Intanto, il Genoa ha chiuso definitivamente l’operazione che porterà a Marassi il centrocampista del Siviglia Djibril Sow e si è interessato al profilo di Daniel Jebbison, attaccante 2003 del Bournemouth.

Zakaria Aboukhlal of Torino FC competes for the ball with Thomas Thiesson Kristensen of Udinese Calcio during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.



