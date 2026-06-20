È stato definito il trasferimento dei diritti sportivi del calciatore della Repubblica Democratica del Congo dal Torino all’Avellino

Dopo aver disputato l’ultima stagione lontano dal Torino, Spadoni è ora pronto a salutare definitivamente la squadra granata.

L’attaccante era approdato all’Avellino all’inizio della stagione con la formula del prestito. Nel corso della sua esperienza in biancoverde si è messo in grande evidenza con la formazione giovanile, realizzando 6 reti in altrettante presenze. Le sue prestazioni hanno convinto la società campana, che ha quindi deciso di esercitare il diritto di riscatto e acquisire il calciatore a titolo definitivo: “L’U.S. Avellino 1912, al termine dei periodi prestabiliti dalla F.I.G.C. nei quali poter esercitare i diritti di opzione e contro opzione, rende note le operazioni effettuate: Arthur Spadoni: il club ha esercitato il diritto di opzione nei termini previsti dal regolamento. Il calciatore è divenuto a titolo definitivo dell’U.S. Avellino 1912 legandosi alla società con un contratto che scadrà il 30/06/2028″.