Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Con l’avvicinarsi dell’apertura della sessione estiva di calciomercato, diverse squadre di Serie A hanno già iniziato a muovere i primi passi in vista delle trattative che entreranno nel vivo nelle prossime settimane.

Tra i temi più caldi delle ultime ore c’è il futuro di Ederson, centrocampista dell’Atalanta reduce dalla convocazione con il Brasile per il Mondiale. Il giocatore è sempre più vicino a un trasferimento in Premier League, con il Manchester United in pole position per assicurarsene le prestazioni. Il club inglese punta a chiudere l’operazione sulla base di circa 50 milioni di euro.

La Juventus cerca un attaccante

Sul fronte delle entrate, invece, la Juventus continua a valutare diversi profili per rinforzare il reparto offensivo. Al momento, Sørloth e Kolo Muani rappresentano le opzioni maggiormente gradite alla dirigenza bianconera. Tuttavia, la complessità delle rispettive trattative ha spinto il club torinese a sondare anche altre piste. Tra queste figura Marmoush, attaccante del Manchester City che si era già messo in mostra durante la sua esperienza all’Eintracht Francoforte e che potrebbe rappresentare un’alternativa concreta per il mercato juventino.

Il Napoli segue con interesse il Mondiale

Proseguendo con le possibili trattative che verranno poi sviluppate nelle prossime settimane, il Napoli è una delle squadre che sta continuando a seguire diversi giocatori che si stanno distinguendo al Mondiale. Vista l’incertezza sul futuro di Milinkovic-Savic e Meret, il club partenopeo sta valutando il profilo di Kovar, il portiere del PSV che si è distinto nelle ultime apparizioni con la Repubblica Ceca. Tra gli altri talenti del Mondiale, anche Mazambi, dopo la doppietta realizzata con la Svizzera si è guadagnato un posto sul taccuino del Napoli, che vorrà essere sicuro di trovare i giusti nuovi ingaggi per iniziare al meglio la stagione.

Il futuro di Zaniolo in bilico

Dopo aver esercitato il diritto di riscatto e acquisito definitivamente Zaniolo dal Galatasaray, l’Udinese è ora al lavoro per trovare un accordo con il giocatore riguardo all’ingaggio. Al momento, infatti, le richieste economiche dell’attaccante sono considerate troppo elevate dal club friulano, che nei prossimi giorni cercherà di raggiungere un’intesa soddisfacente per entrambe le parti. Zaniolo è reduce da una stagione positiva, nella quale ha saputo mettere in mostra le proprie qualità e rilanciare le sue ambizioni. Qualora la trattativa per il rinnovo dell’accordo economico non dovesse andare a buon fine, la Lazio sarebbe pronta a inserirsi nella corsa al giocatore. Il club biancoceleste starebbe infatti valutando la possibilità di riportarlo nella Capitale, offrendogli l’opportunità di proseguire la propria carriera in Serie A.