Il difensore di proprietà del Modena è uno dei giovani profili che la società granata sta monitorando in vista della prossima stagione

Il Torino in vista della prossima stagione sarà obbligato a intervenire sul mercato per cercare di rendere più competitiva una rosa che nel corso della passata stagione ha espresso tutti i suoi limiti, soprattutto nella prima parte di stagione.

L’obiettivo della società sarà quello di intervenire con innesti mirati nei diversi reparti, ma al momento, quello difensivo appare come il più urgente da perfezionare. Per tentare di incrementare il rendimento della squadra, il Torino sembra aver messo gli occhi su un giovane giocatore della Serie B, che nel corso dello scorso campionato si è distinto con la maglia del Modena. Si tratta di Daniel Tonoli, difensore classe 2002 che negli ultimi giorni ha attirato l’interesse di diverse squadre di Serie A.

Il Modena vuole monetizzare la cessione

Trattandosi di un prospetto interessante, il Modena è consapevole che sarà difficile trattenere Tonoli anche per la prossima stagione e, per questo, la società tenterà almeno di ricavare il più possibile dalla sua cessione. Essendosi distinto come uno dei giovani più promettenti del campionato, la richiesta del club emiliano si aggira intorno ai 5 milioni. Trattandosi di una cifra non indifferente per un giocatore di Serie B, il Torino cercherà di trattare nei prossimi giorni per valutare la possibilità del trasferimento.

Il Genoa segue Tonoli

Avendo disputato un buon campionato sia dal punto di vista della continuità che di quello realizzativo, come testimoniano le 5 reti messe a segno in 37 presenze, anche un altro club di Serie A sembra interessato al giocatore. Il Genoa appare infatti la principale concorrente del Torino e, nei prossimi giorni, le due società potrebbero entrare in competizione per assicurarsi un nuovo tassello per le rispettive rose.