Gli spagnoli non hanno ancora riscattato il calciatore, ma se ciò dovesse accadere la Viola ha pronta la contromossa

Uno dei profili che più piacciono al direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi è quello di Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 di proprietà della Fiorentina e in prestito in Spagna al Las Palmas. Amatucci ha trovato finalmente continuità e minuti in Liga 2, ma la mancata promozione del club rischia di confermare un suo addio imminente. Per lui il Toro si è già messo in lista, ma sull’aretino è ancora attivo il controllo del club spagnolo, che detiene la possibilità di esercitare l’opzione per il diritto di riscatto dal costo di 5 milioni di euro.

La mossa della Fiorentina

Tuttavia, sebbene sia ancora poco chiara la scelta che prenderanno gli Amarillos in merito alla conferma o meno del calciatore, la Fiorentina può contare su una seconda opzione e particolarità dell’operazione che ha portato Amatucci in Spagna, ovvero la presenza della possibilità del contro-riscatto da €500.000 da parte dei toscani. La Fiorentina, infatti, avrà la facoltà di scegliere, nel caso il Las Palmas paghi questi 5 milioni di riscatto, di riacquistare automaticamente Amatucci. Un tipo di operazione molto simile a quella vista da poco in Serie A tra Lecce e Milan per Francesco Camarda.

Amatucci ha mercato

L’interesse del Torino per il calciatore alimenterebbe anche la volontà della Viola di riavere Amatucci a Firenze, per poter poi intavolare una trattativa che possa portare a monetizzare ulteriormente. I granata rimangono in attesa di vedere quali saranno le scelta di ambe due le società, con Amatucci che rimane il primo sulla lista per sostituire il vuoto lasciato dall’addio di Prati, il cui ritorno rimane comunque una seconda pista che piace al Toro. L’apertura del calciomercato darà poi il via per la chiusura delle prime trattative europee: al momento si lavora sulla formula, con i granata che vorrebbero il prestito.