Fuori per 2 stagioni intere causa infortunio il classe 2005 non rinnoverà il su contratto con il Toro e lascerà il granata

Tra i nomi della rosa del Torino in scadenza nell’imminente sessione di calciomercato estivo c’è anche quello di Zanos Savva, esterno classe 2005, arrivato nel 2002 nelle giovanili del Torino e salito in prima squadra nel finale di stagione 2023/24. Per lui un’esperienza travagliata con il Toro che non gli ha permesso di mettersi in mostra per via del brutto infortunio subito.

Il debutto e quel gol contro il Verona

Per Savva, l’esperienza tra i grandi del Torino era iniziata benissimo, con il debutto arrivato al 69′ di un Hellas Verona-Torino disputatosi il 12 maggio del 2024, che vide il cipriota trovare subito la sua prima rete tra i professionisti, con un gol al 77′ che valse il momentaneo pareggio (1-1), poi tramutato in vittoria nel finale, grazie al gol di Pellegri. Un gol che fece subito ben sperare sul futuro del giovane calciatore, dotato per altro di un’ottima struttura fisica (alto 1,91m).

L’infortunio e la difficile ripresa

Dopo aver quindi acceso i riflettori su di sé nel finale dell’ultima stagione granata di Ivan Juric, viene accolto nella prima squadra di Paolo Vanoli nella stagione 2024/25, stagione che ne segnerà l’inevitabile tracollo fisico. Nela settimana antecedente alla 4^ giornata di campionato contro il Lecce, Savva subisce un brutto infortunio, con la diagnosi che recita “Lesione parziale del tendine rotuleo“. Un infortunio, quello del cipriota, parecchio serio, ma che non avrebbe mai fatto presagire a uno stop così lungo. Dopo aver peso l’intera stagione appena cominciata, Savva ha saltato anche tutto il campionato terminato pochi giorni fa, salvo tornarne in panchina contro Udinese, Sassuolo e Cagliari, prima di riscontrare un nuovo problema fisico che l’ha reso nuovamente indisponibile per il recente derby della Mole.