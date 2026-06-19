I veneti si fanno avanti per lo scozzese ora impegnato al Mondiale, ma l’operazione appare molto difficile

Negli ultimi giorni sono state numerose le notizie che hanno accostato Ché Adams al Venezia. Il club veneto avrebbe infatti avanzato un offerta di circa 4 milioni di euro per l’attaccante ex Southampton. Una notizia inaspettata quella dell’interessamento verdearancio, che lascia però pochi spunti di ottimismo sulla buona riuscita della trattativa. Il Torino sembrerebbe aver prontamente respinto al mittente l’offerta.

Mondiale che potrebbe alzare la valutazione

In questo momento, una cessione dai soli 4 milioni di euro di incasso dello scozzese sarebbe una scelta poco furba da parte del Toro. Il 19 granata è in questo momento impegnato al Mondiale con la sua Scozia, partita per altro con il piede giusto vincendo 1-0 contro Haiti, e una crescita all’interno della competizione – sia della squadra che del singolo giocatore – potrebbe permettere al Torino di alzare ancor più le pretese per il calciatore. Tuttavia, la cifra offerta dai neopromossi in Serie A sembra essere veramente troppo bassa per ciò che Adams ha mostrato in questi 2 anni in Italia. Indipendentemente da buone performance o meno con la Scozia, serviranno cifre più alte per smuovere il Ché dall’ombra della Mole.