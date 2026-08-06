Il croato ha trovato una doppietta contro il Vado e appare in ottima forma, qualche squadra potrebbe presto interessarsi a lui

Il Torino vince per 3-1 l’amichevole contro il Vado Ligure disputata ieri pomeriggio davanti a uno stadio Filadelfia gremito. Il Torino, seppur con un risultato contenuto, ha disputato una buona partita e quasi tutti i giocatori della rosa hanno potuto mettersi in mostra davanti alla folta massa di tifosi granata presenti all’appuntamento pomeridiano. Kulenovic protagonista di giornata con una doppietta seguita dal gol avversario di Lischetti e dal tris di Gabellini. Per l’attaccante serbo un precampionato ottimo e molto prolifico.

7 gol per Kulenovic

Nello specifico il numero 17 granata ha realizzato ben 7 reti nelle finora disputate 5 partite amichevoli. La doppietta contro il Vado segna per l’ennesima volta la buona condizione di forma del centravanti ex Dinamo Zagabria che continua a segnare e soprattutto pare essere migliorato dal punto di vista fisico e atletico rispetto al calciatore visto nei suoi primi 6 mesi ingranata la scorsa stagione. Per lui questo può essere un doppio stimolo, sia a cercare di ritagliarsi più spazio del previsto nelle affollate rotazioni offensive di Abate, sia a smuovere possibili interessi di mercato e a trovare maggiore continuità di minutaggio lontano da Torino.

In 4 per un posto

L’acquisto di Kulenovic è infatti sembrato fin da subito difficile da comprendere: arrivato a gennaio in un reparto comunque già ben consolidato ha trovato poco spazio durante la scorsa stagione con D’Aversa, mentre adesso, complice il passaggio di modulo da una a due punte, si trova a dover competere con altri 3 colleghi di reparto (Simeone, Zapata e Adams) per il ruolo da attaccante. Il suo buon rendimento delle ultime settimane potrebbe smuovere interessi di mercato che potrebbero portarlo lontano da Torino, il che obbligherebbe successivamente il Toro a limitare le uscite in attacco, con un Adams ancora non certo della permanenza.