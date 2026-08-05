Sintesi e commento di Torino-Vado, sfida amichevole tra i granata e i liguri: Kulenovic arriva a quota 7 gol in precampionato

Dopo la vittoria per 1-0 sul Burnley, il Torino di Ignazio Abate torna oggi sul campo del Filadelfia per l’amichevole contro il Vado, formazione che milita nel campionato di Serie C. Tutto esaurito sugli spalti, con i tifosi granata che hanno riempito non solo la tribuna principale ma anche buona parte della tribuna laterale e dei 4000 posti disponibili per assistere al match. Tra loro, anche un nutrito gruppo di Ultras granata che ritornano per la prima volta sugli spalti per sostenere la squadra. E per vedere all’opera, da subito, i nuovi acquisti del Toro. Ai blocchi di partenza, Abate schiera dal primo minuto Mascardi tra i pali con Comuzzo, Ismajli e Biraghi in difesa. A centrocampo confermato Luongo, una delle sorprese di questo inizio stagione, con Fitz-Jim e Bianay mentre sugli esterni agiranno Aboukhlal e Balcot. Davanti, Casadei e Adams andranno a supporto di Kulenovic.

La prima occasione del match è granata: al 3’ Aboukhlal sfiora il vantaggio raccogliendo una bella palla di Fitz-Jim; bravo il portiere del Vado a sventare il pericolo. Intanto dagli spalti piovono i cori di sostegno alla squadra ma anche gli ormai ben noti slogan di contestazione contro il presidente Urbano Cairo, accompagnati dai tamburi degli Ultras. All’8’ è Kulenovic a rendersi protagonista e portare avanti il Toro: lo sfortunato Saltarelli scivola in area, il granata non sbaglia e batte Bellocci portando il risultato sull’1-0. A centrocampo continua a farsi vedere Luongo che al 12’ recupera e tiene in gioco un pallone difficilissimo conquistandosi gli applausi dei presenti. Ci prova il Vado ad attaccare, sfiorando anche il pari con Delle Piane: ferma tutto il direttore di gara per fuorigioco. Alla mezz’ora arriva il primo vero pericolo per i granata: i giocatori di Abate hanno abbassato i ritmi e un erroraccio di Aboukhlal serve Vita che tenta il traversone, bloccato dalla retroguardia granata. Sul finire del primo tempo i ritmi si abbassano e le squadre si allungano, complice anche il caldo, ma per il Toro c’è ancora tempo di siglare il 2-0: al 37′ è di nuovo Kulenovic a timbrare il cartellino sfruttando una serie di rimpalli in area e arrivando al gol per la 7^ volta in questo precampionato. Si chiude così, sul 2-0, il primo tempo: squadre negli spogliatoi.