Torino-Vado, la diretta dell’amichevole pre-campionato: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Il Torino di Ignazio Abate è pronto ad affrontare un nuovo impegno precampionato. Dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Burnley, i granata tornano a Torino dove affronteranno il Vado (serie C). Il match si disputerà allo stadio Filadelfia.

Torino-Vado: il prepartita

Ore 15:30 Mancano 2 ore all’inizio della partita tra Trino e Vado, quinta amichevole degli uomini di Abate reduci dalla vittoria esterna con il Burnley. Tra mezz’ora è prevista l’apertura dei cancelli per consentire l’afflusso dei tifosi che potranno accedere gratuitamente all’impianto. L’accesso è consentito fino ad eventuale esaurimento dei 4.000 posti disponibili. Inoltre, sarà un’occasione per il pubblico granata di vedere all’opera i nuovi acquisti quali Comuzzo, Comert, Fitz-Jim che, a parte Oristanio, non erano presenti al raduno del 12 luglio.

Torino-Vado: dove vedere la partita in tv e streaming

La gara tra Torino e Vado sarà trasmessa in diretta tv su Torino TV per gli iscritti al sito ufficiale del club.

Torino-Vado: le formazioni ufficiali

Torino: in attesa di comunicazione

Vado: in attesa di comunicazione

Torino-Vado: la diretta

Calcio d’inizio ore 17:30.