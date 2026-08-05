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Le formazioni ufficiali della sfida tra Toro e Vado: Adams titolare in trequarti, in porta Mascardi con Balcot sulla destra

Il Torino si prepara ad affrontare, alle ore 17.30, il Vado nella sua quinta amichevole estiva. Il match si giocherà al campo di allenamento del Torino: lo stadio Filadelfia. Per questa sfida Abate punta tanto sui nuovi arrivati: Mascardi sarà titolare tra i pali, con Comuzzo davanti a lui in difesa. Per il centrocampo ecco Fitz-Jim al debutto da titolare, con Luongo ad affiancarlo. A sorpresa gioca Bianay Balcot. Tocca a Oristanio e Adams supportare Kulenovic, unica prima punta.

Formazioni ufficiali

TORINO FC (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Ismajli, Biraghi; Aboukhlal, Fitz-Jim, Luongo, Bianay Balcot; Casadei, Adams; Kulenovic. A disposizione: Paleari, Siviero, Boerlieder, Comert, Vlasic, Oristanio, Simeone, Dembèlè, Coco, Pellini, Carrascosa, Cacciamani, Gabellini, Njie, Ballanti. Allenatore: Abate.

VADO: Bellocci, Malanca, Rosa, Di Munno, Saltarelli, Gulinelli, Dellepiane, De Rinaldis, Lionetti, Simonetta, Vita. A disposizione: Sala, Costantino, Tiana, Sacchini, Tampieri, Lazzarini, Lischetti, Saiani, Orbaniello, Calvani. Allenatore: Pastorino.

Bianay Balcot of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Como 1907.
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ultimo aggiornamento: 05-08-2026

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2 Commenti
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Scimmionelli
Scimmionelli
43 minuti fa

Si nota l’assenza (sia in camppo che in panchina) di Gineitis. Infortunio dell’ultimo minuto o trattativa di cessione avanzata?

Berggreen
Berggreen
12 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

L’assenza di una P si nota ugualmente. Chissà come ” finise”,zio can!

Last edited 11 minuti fa by Berggreen

Comuzzo: “Abate ha le giuste idee, dobbiamo lavorare sull’alchimia”

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