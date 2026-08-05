Le formazioni ufficiali della sfida tra Toro e Vado: Adams titolare in trequarti, in porta Mascardi con Balcot sulla destra
Il Torino si prepara ad affrontare, alle ore 17.30, il Vado nella sua quinta amichevole estiva. Il match si giocherà al campo di allenamento del Torino: lo stadio Filadelfia. Per questa sfida Abate punta tanto sui nuovi arrivati: Mascardi sarà titolare tra i pali, con Comuzzo davanti a lui in difesa. Per il centrocampo ecco Fitz-Jim al debutto da titolare, con Luongo ad affiancarlo. A sorpresa gioca Bianay Balcot. Tocca a Oristanio e Adams supportare Kulenovic, unica prima punta.
Formazioni ufficiali
TORINO FC (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Ismajli, Biraghi; Aboukhlal, Fitz-Jim, Luongo, Bianay Balcot; Casadei, Adams; Kulenovic. A disposizione: Paleari, Siviero, Boerlieder, Comert, Vlasic, Oristanio, Simeone, Dembèlè, Coco, Pellini, Carrascosa, Cacciamani, Gabellini, Njie, Ballanti. Allenatore: Abate.
VADO: Bellocci, Malanca, Rosa, Di Munno, Saltarelli, Gulinelli, Dellepiane, De Rinaldis, Lionetti, Simonetta, Vita. A disposizione: Sala, Costantino, Tiana, Sacchini, Tampieri, Lazzarini, Lischetti, Saiani, Orbaniello, Calvani. Allenatore: Pastorino.
Si nota l’assenza (sia in camppo che in panchina) di Gineitis. Infortunio dell’ultimo minuto o trattativa di cessione avanzata?
L’assenza di una P si nota ugualmente. Chissà come ” finise”,zio can!