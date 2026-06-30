La squadra russa si è fatta di nuovo avanti per Ivan Ilic, ormai da tempo ai margini del progetto granata

Lo Spartak Mosca nelle ultime ora è ritornato su Ivan Ilic, centrocampista granata oramai ai margini del progetto e in uscita. Il serbo ha ancora un anno di contratto, motivo per cui il Torino sta cecando di piazzarlo, in modo da ottenere un ritorno economico, soprattutto visto che Ilic era stato pagato dai granata oltre 16 milioni. Di fronte al ritorno dei russi il Toro spera di concludere una cessione definitiva, mettendo la parola fine sull’esperienza quasi mai decollata, di Ilic al Torino.

Il ritorno dello Spartak

Lo Spartak Mosca aveva già seguito Ilic in passato, arrivando, nel mercato invernale dello scorso anno quasi a chiudere per il serbo, offrendo 20 milioni, salvo poi fare marcia indietro. Il valore di Ilic da allora è sceso notevolmente, tuttavia la cessione all’estero potrebbe permettere comunque ai granata di ottenere una cifra discreta, non in grado di colmare l’investimento del 2023, ma tuttavia in grado di recuperare parte dell’investimento sostenuto. Inoltre, visto il contratto in scadenza il prossimo anno il Toro si trova costretto a vendere Ilic adesso, altrimenti vi è il rischio di lasciarlo partire a parametro zero la prossima estate.