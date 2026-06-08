La difesa del Torino quest’anno ha funzionato davvero male: in vista della prossima stagione potrebbero esserci molti cambiamenti

La sessione di calciomercato estiva deve ancora aprirsi, ma in casa Torino si è già iniziato a pensare al futuro. La priorità della società è quella di scegliere l’allenatore per il prossimo campionato, poi si inizierà a pensare alle pedine funzionali al progetto. Il reparto che ha funzionato peggio in questa stagione appena finita, è senza ombra di dubbio la difesa: 63 gol subiti in 38 partite, una delle peggiori difese della Serie A, solo il Pisa con 71 reti incassate ha fatto peggio. Addirittura Verona e Cremonese, anch’esse retrocesse, hanno subito meno gol del Toro: rispettivamente 61 e 57 gol. La difesa è un reparto totalmente da ricostruire.

Ismajli certezza, Coco in forse

L’unica certezza in difesa è Ardian Ismajli. Arrivato a parametro zero dall’Empoli in estate, ha fatto una buona stagione nonostante qualche acciacco fisico di troppo. Da lui si vuole ripartire e il prossimo anno sarà ancora un giocatore del Torino. Dubbi invece su Saul Coco. Il numero 23 granata non è affatto incedibile dopo una stagione mediocre e con alcune lacune evidenti. Potrebbero arrivare offerte dall’estero, come già successo con Russia e Qatar. Tutto da valutare ma la sua permanenza non è certa.

Ebosse, Marianucci e Maripan

Situazione diversa invece per Ebosse, Marianucci e Maripan. Il primo è arrivato in prestito dall’Udinese a gennaio, si è ben comportato quando è stato impiegato ed probabile che rimarrà al Toro (può essere riscattato con 2,5 milioni). Marianucci invece è arrivato in prestito secco dal Napoli, ma Petrachi proverà a trovare un accordo per tenerlo. Infine, Guillermo Maripan. Il cileno non ha rinnovato, il suo contratto scadrà il 30 giugno, dopodiché non sarà più un giocatore del Torino. La sua stagione è stata una parabola decrescente.