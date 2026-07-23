il Torino è ancora a caccia dei primi rinforzi i difesa e dopo questi giorni di ritiro urgono due innesti nella retroguardia

Nonostante ci fossero pochi dubbi, L’ultima amichevole e, più in generale, questi giorni di preparazione, hanno messo in luce ancora di più come siano necessari dei rinforzi nella retroguardia granata. Un reparto che, come visto nell’ultimo test contro l’Alcione Milano, si è mostrato scarno di giocatori, a tal punto da portare l’allenatore a passare all’utilizzo della difesa a quattro.

Una situazione che, in realtà, non rappresenta una novità: già durante la conferenza stampa di presentazione il ds Petrachi aveva sottolineato la necessità di intervenire sul mercato per rinforzare il reparto arretrato e mettere a disposizione di Abate almeno due nuovi difensori. Petrachi è al lavoro da tempo per dare all’allenatore i rinforzi richiesti, ma ora più che mai serve chiudere con urgenza la pratica difensori, così da permettere ai nuovi acquisti di inserirsi durante il ritiro e assimilare il prima possibile i meccanismi di gioco.

Da Nelson a Ryan, i difensori individuati da Petrachi

Il ds del Torino è al lavoro per regalare ad Abate il primo rinforzo difensivo e, a tal proposito, vuole chiudere al più presto l’arrivo di due difensori. Negli ultimi giorni sono tornati in auge i nomi di Nelson e Gassama. Il primo è un centrale difensivo classe 2004 attualmente in forza al Leicester, squadra alla quale il Torino ha già presentato un’offerta. Il secondo, invece, è un classe 2001 attualmente impegnato con il Baltika ed è un profilo seguito con attenzione dalla dirigenza granata. A questi nomi si aggiunge quello di Lucas Ryan, l’ultimo in ordine di tempo finito sul taccuino di Petrachi.

Ryan è l’ultimo nome per la difesa

Lucas Ryan è un difensore brasiliano classe 2002 attualmente in forza al Lokomotiv Plovdiv che nelle ultime settimane è finito nel radar del ds granata. Si tratta di un profilo giovane ma già con esperienza nel calcio europeo, caratteristiche che lo rendono un’opzione interessante per rinforzare una difesa che ha bisogno di alternative. La dirigenza granata continua a valutare tutte le piste, con l’obiettivo di consegnare ad Abate almeno due nuovi innesti nel più breve tempo possibile.