Carriera, statistiche e caratteristiche tecniche di Nathan Gassama, difensore classe 2001 che ha attirato l’interesse del Torino

Nathan Gassama è un difensore classe 2001 nato in Francia ma di nazionalità maliana. Nell’estate del 2026 ha attirato l’attenzione di diverse squadre, tra cui il Torino. Scopriamo di più su di lui: gli inizi e la carriera, le caratteristiche tecniche.

Gassama, caratteristiche tecniche

Il giocatore dispone di un’importante struttura fisica, come dimostrano i suoi 192 centimetri di altezza. Mancino naturale nato come centrale, nel corso della stagione 2025/2026 Gassama ha ricoperto anche gli altri ruoli della difesa a tre.

La carriera di Gassama

Gassama ha iniziato la propria carriera nel 2017 nelle giovanili dell’Évry FC Jugend, prima di trasferirsi nel corso della stessa stagione al Nantes. Con il club francese ha completato il percorso nel settore giovanile, passando dall’Under 17 all’Under 19, fino ad arrivare nel 2019 all’esordio con la seconda squadra. L’anno successivo il difensore è approdato all’ESTAC Troyes B, dove ha attirato l’attenzione del Cholet, formazione con cui ha concluso la sua esperienza in Francia nel 2023. Nella stagione 2022/2023 Gassama ha intrapreso una nuova avventura all’estero, approdando nel campionato bulgaro con lo Slavia Sofia. Il club lo ha poi lanciato in Russia al Baltika, squadra con cui ha iniziato il suo percorso nella stagione 2023/2024.

Nel corso della stagione 2025/2026, Gassama si è reso protagonista di una serie di prestazioni positive che gli hanno permesso di attirare l’attenzione di diversi direttori sportivi. Il difensore classe 2001 ha collezionato 24 presenze, affermandosi come uno dei punti di riferimento della formazione del Baltika. Impiegato principalmente come braccetto di sinistra nella difesa a tre, è riuscito comunque a dare il proprio contributo anche in fase offensiva, come dimostrano i 3 assist messi a referto durante il campionato.