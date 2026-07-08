Emergono novità sul caso arbitri: i contatti irregolari per le designazioni ufficiali coinvolgerebbero anche una partita del Torino

A seguito degli ultimi sviluppi dell’inchiesta condotta dalla Procura di Milano, il Corriere della Sera riporta nuovi dettagli sul caso che coinvolge le designazioni arbitrali.

Secondo quanto emerso, l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi avrebbe tenuto comportamenti ritenuti non conformi nel corso dell’ultimo campionato. In particolare, prima di ufficializzare le designazioni della 34ª giornata, avrebbe chiesto il benestare dell’Inter prima di affidare a Mariani la direzione della sfida tra Torino e Inter. La Procura avrebbe modificato l’ipotesi di reato nei confronti di Rocchi, in cui gli contestava di aver “fraudolentemente accettato interferenze al fine di alterare il corretto svolgimento della competizione”. Secondo la nuova accusa, l’ex designatore avrebbe agito “in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro”, i quali avrebbero operato “per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, presidente della FIGC”.