Il Toro fa visita al Marassi di Genova in occasione della 26a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro
Reduce dalla sconfitta contro il Bologna, il Toro si prepara a fare visita al Genoa allo stadio Marassi, in occasione della 26a giornata di Serie A. Sfida cruciale per la stagione di entrambe, alla luce della situazione di classifica pericolosa di tutte e due le squadre.
L’incontro potrà essere visto su DAZN. Per accedere ai contenuti sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.