Torino sconfitto per 3-0 in trasferta contro il Genoa al Ferraris: nel settore ospiti popolato dai tifosi granata scatta la contestazione

Partita pessima quella del Torino a Genova contro il Genoa. Nel settore ospiti scatta la contestazione. I tifosi granata infatti, che continuano e hanno intenzione di continuare la protesta lasciando lo stadio vuoto in casa, sono arrivati in massa al Ferraris registrando il tutto esaurito nel settore dedicato. Ma a fine partita dopo il secco 3-0 sono arrivati i fischi alla squadra e sono continuati i cori contro il presidente Urbano Cairo. La Serie B adesso non è lontana e il Toro è in mezzo al nulla.

Anche i tifosi del Genoa contro Cairo

Non solo: pure i tifosi del Genoa, in nome dell’antico gemellaggio, hanno fatto la loro parte. Dalla gradinata compatto il coro contro Urbano Cairo, invitato a vedere, da parte dei tifosi rossoblù.

Il video: