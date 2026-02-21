Toro.it

La contestazione avrà luogo, volutamente, sempre in casa, dove l’intenzione è quella di proseguire lo sciopero

Domani il Torino farà visita al Genoa di De Rossi, ma a a farlo non sarà da solo perché la Maratona ci sarà. Un settore ospiti che si tingerà interamente di granata (saranno poco meno di un migliaio), un colore che nelle ultime gare casalinghe sembra essersi dissolto a favore dei seggiolini vuoti. Oltre ai colori, a rendere l’Olimpico privo della sua identità è l’assenza della voce della Maratona e della Primavera che, da due partite a questa parte, hanno deciso di seguire una linea netta in merito allo sviluppo della contestazione.

Stadio vuoto in casa e settore pieno in trasferta

La scelta del tifo organizzato granata di lasciare le curve vuota tra le mura dell’Olimpico, come comunicato sui propri canali, vuole essere una strategia sulla falsariga di quelle precedenti, che invece prevedevano una contestazione sonora e soprattutto fisicamente presente allo stadio. Lo “spettacolo” messo in atto in occasione delle gare contro Lecce e Bologna, si presenta come un’opzione potente, forse anche di più delle contestazioni passate, perché il vuoto e il silenzio assordante che avvolgono il Grande Torino sono il modo più semplice, e allo stesso tempo efficace, affinchè il proprio disappunto venga espresso. E continuerà anche contro la Lazio.

Se la fotografia della situazione casalinga è questa, in trasferta la musica cambia. Lontano da casa, infatti, il tifo organizzato continuerà a essere presente per sostenere la squadra in ogni momento e contestarla (insieme alla società) in altrettanto, perché l’iniziativa vuole avere un obiettivo preciso che va di pari passo con la salvezza del Torino.

21-02-2026

Peter-Noster (Luigi Di Liberto aka Dilling)
Peter-Noster (Luigi Di Liberto aka Dilling)
19 ore fa

“Un settore ospiti che si tingerà interamente di granata (saranno poco meno di un migliaio)”… per gridare SPARISCI CAIRO, per la squadra si vedrà per quello che faranno…

Kawasaki77
Kawasaki77
22 ore fa

RAVEZZANI UOMO DI MERD.A, SERVO.

thethaiman
thethaiman
21 ore fa
Reply to  Kawasaki77

Sempre piede in 2 scarpe, un leccalúlo odioso, voltagabbana professionista.

direibene18
direibene18
23 ore fa

Se la B servisse a liberarci del PRESINIENTE bem venga, un GRANATA nn smettettera’ d’ esserlo per una o più retrocessioni.
Cairesefc GAME OVER.
FORZA TORO.

Berggreen
Berggreen
22 ore fa
Reply to  direibene18

La B in passato non ha allontanato i tifosi. Con Cario invece, c’è stato un esodo.. È sotto peggio della peste.

Berggreen
Berggreen
18 ore fa
Reply to  Berggreen

Stato peggio della peste,ho scritto male sopra.

