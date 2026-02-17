Dopo Lecce e Bologna, la contestazione proseguirà anche contro la Lazio: e si potrebbe andare ad oltranza

In un momento di profonda delusione e scoramento per l’ennesima stagione fallimentare del Torino, la tifoseria organizzata si prepara a una nuova contestazione in occasione della prossima partita casalinga contro la Lazio, in programma il 1 marzo.

Il limite della pazienza dei tifosi nei confronti della società e della gestione del club è infatti ormai superato, sfociando nelle ultime settimane in una protesta sempre più evidente, iniziata prima della sfida contro il Lecce e proseguita domenica scorsa in occasione del match contro il Bologna.

La contestazione contro il Bologna

Come annunciato dalla Maratona tramite un comunicato, la contestazione non va interpretata come abbandono o disinteresse, ma come un segnale forte rivolto alla società.

L’atmosfera contro il Bologna, in effetti, è stata quasi surreale: le curve Maratona e Primavera erano completamente deserte e il tifo organizzato si è posizionato all’esterno dello stadio, radunandosi nel piazzale antistante la Maratona, replicando quanto già avvenuto nella precedente partita casalinga.

La protesta dei TH in tribuna

Un segnale ancor più evidente è arrivato dal gruppo dei Torino Hooligans, che ha abbandonato i consueti posti in curva Primavera per occupare la parte centrale della tribuna, rivolgendosi per la prima mezz’ora della partita direttamente contro il presidente Cairo, prima di lasciare lo stadio.

Il clima in casa Toro è ormai incandescente, con il pubblico in aperta contestazione verso il presidente. La protesta, con ogni probabilità, continuerà all’Olimpico anche durante il prossimo match casalingo contro la Lazio e non è escluso che si prolunghi fino al termine della stagione. Come confermato dagli stessi gruppi organizzati, la mobilitazione andrà avanti ad oltranza fino a nuovi sviluppi.