Durante la conferenza stampa pre Bologna-Torino, il tecnico Marco Baroni ha parlato della contestazione della Curva Maratona, ecco come

Durante la conferenza stampa di presentazione di Bologna-Torino, che si è svolta nella giornata di oggi nella sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico granata Marco Baroni ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Oltre a dubbi di formazione e delucidazioni sul recupero degli infortunati, l’allenatore fiorentino ha anche detto la sua riguardo alla contestazione che i gruppi organizzati della Curva Maratona hanno proposto alla tifoseria granata.

Lo sciopero dei tifosi

La Curva Maratona, con un comunicato sulle proprie pagine social, ha infatti annunciato di lasciare nuovamente vuota la curva, invitando a fare lo stesso al resto delle tifoseria, possibilmente anche negli altri settori. Lo sciopero dei tifosi è dovuto alla contestazione ormai continua da diversi anni rivolta alla società e al presidente Urbano Cairo, che in occasione della medesima situazione vista contro il Lecce si è detto non certo contento di questa situazione. La Curva Maratona ha anche fatto sapere nel suddetto comunicato di continuare questa protesta ad oltranza fino a nuove comunicazioni.

Le parole di Baroni

In conferenza stampa Baroni ha definito la protesta della Curva Maratona una “dimostrazione di passione“, specificando come sia proprio lui con la squadra a dover fare un passo verso i tifosi a partire dai risultati sul campo. Si attende di scoprirequanti aderiranno all’iniziativa del tifo organizzato granata, con uno stadio che si preannuncia nuovamente semivuoto. Chiuso il settore ospiti, con i tifosi del Bologna (ma non i residenti in quella provincia, essendo vietata la vendita dei biglietti) che potranno sedere sul lato destro dei distinti, quello adiacente alla zona dedicata ai tifosi in trasferta.