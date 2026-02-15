Nel match del Grande Torino, in programma oggi alle 18:00, ci sarà un duello tra giocatori imponenti, Lucumì contro Maripan

In cerca di riscatto da un momento di crisi che pare infinito, il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara ad affrontare nel tardo pomeriggio di oggi (ore 18) il Torino di Marco Baroni, in cerca degli ultimi decisivi punti per completare il percorso verso la salvezza.

A guidare la difesa del Bologna una certezza come il colombiano Lucumì, in rossoblù dall’agosto del 2022 e che durante questi anni ha dato prova di grande determinazione, con una tempra caratteriale inconfondibile.

La sfida a distanza con Maripan

Seppur lontani nel campo, oggi sarà la giornata della sfida tra due colossi, perché – oltre al gigante colombiano – in campo ci sarà anche il toqui Maripan, al centro della difesa granata per difendere la porta di Paleari ad ogni costo. Anche Maripan, ex-Monaco, si è fatto subito spazio nel Toro per la sua grinta da leader e la sua importante fisicità in grado di renderlo nemico numero 1 anche nelle situazioni offensive sui calci piazzati, non a caso arriva dalla sua testa il gol del pareggio nel recupero contro la Fiorentina nell’ultima giornata di campionato.

Fino ad oggi il cileno ha segnato 3 gol e fornito 1 assist in 50 partite con il Torino ed è stato spesso decisivo con diversi salvataggi difensivi non banali. Dal punto di vista disciplinare 6 gialli in 2 anni di Toro e un’espulsione ben nota contro l’Inter in una delle sue prime apparizioni in granata, nel match di San Siro ricordato anche per la rottura del crociato capitata a Duvàn Zapata.

I numeri di Lucumì

Per Lucumì un solo gol in 110 partite con la maglia del Bologna in campionato, realizzato nella vittoria per 2-0 sul Napoli in questa stagione, ma ben 3 assist forniti e 9.919′ giocati in Serie A. Sicuramente non il giocatore più facilmente gestibile dagli arbitri, a dimostrarlo le 20 ammonizioni ricevute in maglia rossoblù e l’espulsione ricevuta nel settembre del 2024 contro l’Atalanta.