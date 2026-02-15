Gli Ultras del Toro e gli altri gruppi del tifo organizzato granata non sono entrati al Grande Torino: anche contro il Bologna sono poche centinaia i sostenitori presenti allo stadio

Come contro il Lecce, anche in occasione della sfida interna contro il Bologna prosegue la contestazione del tifo granata che, ormai da mesi, sta accompagnando la stagione del Torino. A pochi minuti dal fischio di inizio di Torino-Bologna, la Curva Maratona e la Curva Primavera risultano così quasi completamente deserte. Il tifo organizzato, come comunicato nei giorni scorsi, resterà nuovamente all’esterno dello stadio del Toro, radunandosi sul piazzale antistante la Maratona come già successo in occasione della precedente sfida casalinga. Sugli spalti, poche centinaia di tifosi sparsi soprattutto nel settore dei Distinti e in Tribuna.

La contestazione a Cairo

Ore 18.25 Dopo venticinque minuti di cori incessanti all’indirizzo dei palchi, dove il presidente Cairo segue le partite, ora il gruppo ha lasciato lo stadio.

Ore 18.00 Ora il gruppo di tifosi va a spostarsi esattamente sotto la parte centrale della tribuna, e comincia così una forte contestazione nei confronti di Cairo. “Vattene”, “Vendi il Torino”.

Ore 17.50 Un gruppo di tifosi, i Torino Hooligans, sono entrati allo stadio andando ad occupare il primo anello della tribuna e non la Curva Primavera come al solito.