Il difensore granata contro il Bologna è parso totalmente in difficoltà: tanti errori per il neo difensore a disposizione di Baroni

Il Torino contro il Bologna si è reso protagonista di un’ennesima partita persa al termine di una prestazione non brillante della squadra di Baroni, che con troppa facilità ha concesso spazio al Bologna di Italiano.

Contro una squadra che nelle ultime settimane ha attraversato un momento di difficoltà, il Torino avrebbe dovuto puntare a ottenere almeno un punto dalla gara disputata in casa. Tuttavia, contro gli uomini di Baroni i rossoblù sembrano aver ritrovato fiducia, merito anche della tremenda prestazione difensiva granata. Su tutti, quella di Marianucci è stata la peggiore dell’intero reparto, che ha spesso concesso numerose occasioni al Bologna.

Partita da dimenticare

Dal suo arrivo a Torino l’ex difensore dell’Empoli ha spesso fornito prove positive, che hanno permesso di sopperire alla mancanza di un difensore esperto in grado di poter completare una difesa a tre. Tuttavia contro il Bologna sono parsi evidenti tutti i limiti del giocatore, che con giocate imprecise e poca solidità, non ha saputo arginare le ripartenze rossoblù. Il gol di Castro, che ha permesso al Bologna di chiudere la gara in vantaggio, è arrivato al termine di un’ottima giocata dell’attaccante, ma è stato anche favorito da una marcatura troppo superficiale di Marianucci. Il difensore, con l’avversario spalle alla porta, non solo non è riuscito a recuperare il possesso, ma gli ha anche concesso lo spazio necessario per girarsi e trovare la conclusione vincente. Un errore che si è poi rivelato decisivo per l’esito della partita.

Una difesa fragile

Oltre a Marianucci, anche i suoi compagni di reparto si sono resi protagonisti di una prestazione deludente, soprattutto contro una squadra che negli ultimi tempi ha mostrato grandi difficoltà a trovare la rete. La velocità e la qualità degli attaccanti del Bologna hanno saputo piegare la difesa del Torino, che in molte occasioni è stata sorpresa con giocate individuali e filtranti tra le linee. L’unico a salvarsi è stato Paleari che nonostante i due gol subiti è stato in grado di sventare diversi pericoli avversari. Resta quindi la necessità di continuare a lavorare e migliorare in vista dei prossimi impegni di campionato, proprio come rimarcato da Baroni nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro.