Il presidente del Torino al termine della disfatta casalinga contro il Bologna: poca cattiveria e voglia di riprendere il risultato

Dopo la sconfitta con il Bologna il presidente Cairo ha parlato alla Gazzetta dello Sport, giornale di sua proprietà.

Il patron granata ha commentato così la prestazione del Torino: “Il Toro non mi è piaciuto, non ha fatto una buona partita. Aveva iniziato abbastanza bene, pur non tirando in porta. Poi però non ho visto quella voglia di vincere la partita. Questo è mancato e su questo c’è da lavorare. Non ho visto l’allenatore e nemmeno la squadra, dopo la partita non è il caso. Sicuramente ci vuole un po’ più di convinzione. Era un’opportunità interessante, è un peccato”.