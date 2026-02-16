Ecco tutti i numeri della sfida tra i granata di Baroni e i rossoblù di Italiano: gli ospiti prevaricanti, granata in crisi

Il Torino contro il Bologna si è reso protagonista di una gara anonima e deludente, senza quasi mai aver mostrato cattiveria agonistica o voglia di riprendere il risultato.

Contro i granata, i rossoblù sono tornati a mostrare un ottimo livello di gioco, costellato dalle due reti che hanno permesso agli uomini di Italiano di portare a casa i tre punti. Merito della rinascita della formazione ospite va anche alla prestazione deludente del Torino, che in 90 minuti ha collezionato un numero esiguo di occasioni per mettere in difficoltà la difesa avversaria.

I dati sui tiri

Nel corso dell’incontro, il Bologna ha spesso tenuto in mano il pallino del gioco, arrivando alla conclusione verso la porta in molteplici occasioni. Dei 14 tiri tentati della squadra di Italiano, 6 hanno centrato lo specchio della porta, mentre sono stati due le conclusioni offensive che Paleari non è stato in grado di respingere. Il Torino dall’altra parte, ha invece effettuato 7 tiri, solamente due dei quali hanno centrato lo specchio della porta difesa da Skorupski. Le due conclusioni sono inoltre arrivate nel corso della stessa azione: dopo la conclusione potente di Zapata, Vlasic si è infatti avventato per primo sulla respinta per poi siglare il gol del momentaneo 1-1. Al di fuori di quella singola azione, i granata non sono più riusciti a impensierire la retroguardia rossoblù, testimoniando così la crisi del reparto offensivo

I dati sul possesso palla

Nel match contro il Bologna, il Torino non solo ha chiuso in svantaggio per numero di tiri, ma ha anche sofferto a lungo le manovre offensive avversarie. Il Bologna ha infatti fatto registrare il 53% di possesso palla, contro il 47% dei granata, gestendo con maggiore continuità il ritmo della gara. A penalizzare il Torino è stata anche la scarsa precisione nei passaggi: meno dell’80% di accuratezza, con 304 passaggi riusciti su 385 tentati. Il Bologna, al contrario, ha mantenuto un’ottima percentuale dell’83%, riuscendo a costruire una trama di gioco fitta e ben organizzata, sviluppata spesso nella trequarti campo del Torino.