Contro il Bologna l’ennesima prova anonima: pochi assist, zero gol da tre anni e un contributo inesistente

Nella ennesima disastrosa partita andata in scena ieri contro il Bologna, che certifica una stagione ormai priva di qualsiasi significato per il Toro e per i suoi tifosi, non si salva praticamente nulla.

Né la difesa, protagonista della solita prova disastrosa, né i nuovi acquisti, impalpabili o, in alcuni casi, spariti – come Kulenovic – né chi aveva iniziato discretamente, come Simeone, per poi affondare insieme al resto della squadra.

Tra i tanti, anche Marcus Pedersen ha offerto la sua ormai consueta prestazione anonima. Tanta corsa, generosità indiscutibile, ma pochissima concretezza e una quantità eccessiva di errori.

Arrivato all’inizio della scorsa stagione come sostituto – prettamente dal punto di vista numerico e del ruolo – di Raoul Bellanova, il norvegese, al pari degli altri esterni granata, continua a mancare puntualmente nell’ultimo passaggio e nelle giocate decisive. Molto movimento, sì, ma sterile se non accompagnato da scelte lucide e da giocate realmente incisive: un copione che si ripete da due stagioni in maglia granata.

I numeri di Pedersen

I numeri, come se ce ne fosse bisogno, confermano le sensazioni. In 52 presenze con il Torino sono appena due gli assist messi a referto, di cui uno in Coppa Italia. Allargando lo sguardo alle 30 partite disputate con il Sassuolo, il totale sale a quattro assist in oltre 80 presenze complessive.

Per ritrovare l’ultimo gol di Pedersen bisogna tornare addirittura al 18 febbraio 2023, quasi tre anni fa. Un contributo troppo misero che, sommato alle evidenti fragilità difensive, fa del norvegese solo uno dei tanti problemi di una stagione granata profondamente deludente.