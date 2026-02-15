Torino-Bologna, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Giornata numero 25 di Serie A: Torino-Bologna. Calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 15 febbraio. Marco Baroni contro Vincenzo Italiano. I felsinei arrivano dall’eliminazione in Coppa Italia e non sono in un buon momento di forma in Serie A. Dall’altre parte i granata sono ancora alla ricerca dell’equilibrio giusto. Partita che si preannuncia equilibrata sulla carta. Segui la diretta su Toro.it.

Torino-Bologna: il prepartita

Ore 16:00 Mancano due ore all’inizio di Torino-Bologna allo Stadio Olimpico Grande Torino. Si gioca alle ore 16. A breve, in zona stadio sono attesi i bus delle due squadre. Intanto, i primi tifosi iniziano ad arrivare. Ma lo stadio sarà semivuoto, infatti continua la protesta del tifo organizzato contro la proprietà.

Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Torino-Bologna: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Aboukhlal, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Pedersen; Simeone, Adams. A disp. Israel, Siviero, Tameze, Ebosse, Biraghi, Nkounkou, Lazaro, Gineitis, Prati, Zapata, Kulenovic, Njie. All. Baroni.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp. Pessina, Ravaglia, Casale, Helland, Sohm, Joao Mario, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Moro. All. Italiano.

Torino-Bologna: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18

