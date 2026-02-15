Sono state comunicate le formazioni ufficialli della sfida Torino-Bologna valida per la venticinquesima giornata di Serie A

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Torino-Bologna. Sono state annunciate le formazioni titolari. Baroni schiera Gineitis a centrocampo al posto di Casadei. Pedersen e non Lazaro sulla destra, Aboukhlal a sinistra. Davanti Simeone e Adams. Nel Bologna invece panchina per Orsolini, Odgaard e Ferguson. Al loro posto giocano Bernardeschi, Sohm e Moro. Di seguito, le scelte ufficiali.

Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Aboukhlal; Adams, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Tameze, Ebosse, Lazaro, Biraghi, Nkounkou, Ilkhan, Casadei, Kulenovic, Zapata, Njie. All. Baroni.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. A disp. Ravaglia, Pessina, Zortea, Casale, Helland, Ferguson, Odgaard, Orsolini, Cambiaghi, Dominguez, Dallinga. All. Italiano.