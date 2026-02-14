Toro.it

Ecco i giocatori convocati da Baroni e Italiano per la gara di Torino-Bologna, valevole per la 25a giornata di Serie A

Reduce dal pareggio ottenuto in extremis contro la Fiorentina, il Torino si prepara a ospitare il Bologna di Italiano in piena crisi di risultati. Gli uomini di Italiano, infatti, arrivano dalla sconfitta contro il Parma nonché la 4a consecutiva in campionato.

Torino-Bologna, i convocati di Baroni

In attesa di comunicazione

Torino-Bologna, i convocati di Italiano

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, Helland, Lucumi, Miranda, Mario, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

